إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بمنزل كوبري مرغم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

كان قسم شرطة أول العامرية، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم واحتراق سيارة بالطريق الصحراوي بمنزل كوبري مرغم، تجاه القاهرة، انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير السيارة ملاكي الإسكندرية قيادة "م.س.م"، 35 عامًا، حلاق، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرفت واصطدمت بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق؛ ما أدى لانقلابها واشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونُقل المصابون للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر جنح قسم أول العامرية، والعرض على النيابة العامة.