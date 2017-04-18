أخبار عاجلة

خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش -
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء -
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم -
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى -
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية -
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر -
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا -
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

مصراوي Masrawy

احتراق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بمنزل كوبري مرغم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

كان قسم شرطة أول العامرية، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم واحتراق سيارة بالطريق الصحراوي بمنزل كوبري مرغم، تجاه القاهرة، انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير السيارة ملاكي الإسكندرية قيادة "م.س.م"، 35 عامًا، حلاق، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرفت واصطدمت بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق؛ ما أدى لانقلابها واشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونُقل المصابون للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر جنح قسم أول العامرية، والعرض على النيابة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة