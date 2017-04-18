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المنوفية تنهي استعدادها لجولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء "

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المنوفية تنهي استعدادها لجولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء " المنوفية تنهي استعدادها لجولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء "

مصراوي Masrawy

محافظة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أنهت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لجولة إعادة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرة تلا والشهداء والتي يتنافس عليها المرشحان فخري طايل ومحمد الجحش.

وستقام الانتخابات غدًا على مدار يومين، حيث يبلغ عدد الناخبين 409 آلاف و566 ناخبًا بـ 192 لجنة و104 مقار انتخابية.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تقف على الحياد تمامًا من كل المرشحين، وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز أعضاء البرلمان.

وأصدر المحافظ، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، برئاسة اللواء عمرو عزمي السكرتير العام، وعضوية السكرتير المساعد، ومديري عدد من الإدارات بالديوان، وذلك للمتابعة الفورية لعملية سير الانتخابات، وعمل اللجان، والإشراف المستمر وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي ترد من غرف العمليات بمركزي تلا والشهداء.

وأضاف أنه جرى تخصيص أرقام تليفونات لتلقي البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

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