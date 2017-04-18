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محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (1)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (1)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (2)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (2)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (3)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (3)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (4)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (4)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (5)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (5)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (6)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (6)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (7)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (7)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (8)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (8)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (9)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (9)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (10)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (10)

محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (11)محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بالمدينة (11)

قنا-عبد الرحمن القرشي: 

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صبح اليوم الثلاثاء، أعمال إعادة رصف الطرق بمنطقة الكنوز والشوارع المحيطة بها بمدينة قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، رافقه خلال الجولة اللواء أيمن ، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

هذا، ووجه محافظ قنا المسئولين بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع التي شهدت أعمال حفر مؤخرًا، مشددًا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة.

وخلال تفقده شوارع المدينة، أعطى "الهجان"، تعليماته لمسئولي الوحدة المحلية بتطبيق الإزالة الفورية لسلالم العقارات المخالفة والمتعدية على رصيف المشاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه أيضًا بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة.

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