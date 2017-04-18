إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس - العاشر

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق العام" بلبيس-العاشر من رمضان"، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا، من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 191102، ملاكي الشرقية، قيادة" أحمد. م.ع"، 29 سنة، محام ومقيم بلبيس، بالطريق العام" بلبيس-العاشر" بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة زوجة قائد السيارة وتدعى "هند أبوبكر"، 23 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ندى"، 17 سنة، طالبة، ووالدتهما، "أسماء كامل أحمد"، 52 سنة، ربة منزل، وكل من "ندى صبحي علوان"، 17 سنة، طالبة، و"غضون وجيه سعيد"، 19 سنة، طالبة، جميعهم مقيمون ببلبيس، مصابين بكدمات بالظهر والبطن.

تحرّر عن ذلك المحضر رقم 3457 جنح القسم لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة.