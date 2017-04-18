"طلاب المنيا" يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي العسكري.. (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

زار وفد من جامعة المنيا يتقدمه الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي العسكري بالمعادي لمصابي العمليات الإرهابية من القوات المسلحة ضباط وأفراد بهدف رفع الروح المعنوية للمصابين، وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن ومواجهة الإرهاب الغاشم.

وكان في استقبال الوفد اللواء طبيب محمود الهلالى، مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، إذ شارك في الزيارة 30 طالبًا وطالبة، والدكتور هاني العربي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمقدم محمد عبد الخالق، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، إن طلاب الجامعة حملوا رسالة شكر وعرفان من جامعة المنيا طلابًا وأعضاء هيئة تدريس وعاملين لمصابي القوات المسلحة، مؤكدًا دور الجامعة في مواجهة الإرهاب والفكر المتشدد من خلال اللقاءات الفكرية والمحاضرات التثقيفية التي تعلي من قيمة الانتماء وحب الوطن.

كما أشاد اللواء مدير المجمع الطبي العسكري بزيارة وفد جامعة المنيا لمصابي القوات المسلحة، داعيًا الطلاب لنقل ما شاهدوه من تضحيات أبطال القوات المسلحة وإصرارهم علي العودة لمحاربة الإرهاب رغم إصابتهم، إلى زملائهم الطلاب وجميع أفراد الجامعة ليؤدوا دورهم في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وخلال الزيارة قام الدكتور جمال ابو المجد رئيس جامعة المنيا والوفد المرافق له بجولة لزيارة المصابين وتقديم هدايا رمزية لهم، وتم تبادل الدروع بين قيادة المجمع الطبي العسكري بالمعادي ورئيس جامعة المنيا وتم إلتقاط الصور التذكارية الجماعية.