أخبار عاجلة

خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش -
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء -
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم -
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى -
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية -
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر -
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا -
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"طلاب المنيا" يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي العسكري.. (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (1)طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (1)

طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (2)طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (2)

طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (3)طلاب المنيا يزورون أبطال الجيش بمستشفى المعادي (3)

المنيا - ريمون الراوي:

زار وفد من جامعة المنيا يتقدمه الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي العسكري بالمعادي لمصابي العمليات الإرهابية من القوات المسلحة ضباط وأفراد بهدف رفع الروح المعنوية للمصابين، وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن ومواجهة الإرهاب الغاشم.

وكان في استقبال الوفد اللواء طبيب محمود الهلالى، مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، إذ شارك في الزيارة 30 طالبًا وطالبة، والدكتور هاني العربي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمقدم محمد عبد الخالق، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، إن طلاب الجامعة حملوا رسالة شكر وعرفان من جامعة المنيا طلابًا وأعضاء هيئة تدريس وعاملين لمصابي القوات المسلحة، مؤكدًا دور الجامعة في مواجهة الإرهاب والفكر المتشدد من خلال اللقاءات الفكرية والمحاضرات التثقيفية التي تعلي من قيمة الانتماء وحب الوطن.

كما أشاد اللواء مدير المجمع الطبي العسكري بزيارة وفد جامعة المنيا لمصابي القوات المسلحة، داعيًا الطلاب لنقل ما شاهدوه من تضحيات أبطال القوات المسلحة وإصرارهم علي العودة لمحاربة الإرهاب رغم إصابتهم، إلى زملائهم الطلاب وجميع أفراد الجامعة ليؤدوا دورهم في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وخلال الزيارة قام الدكتور جمال ابو المجد رئيس جامعة المنيا والوفد المرافق له بجولة لزيارة المصابين وتقديم هدايا رمزية لهم، وتم تبادل الدروع بين قيادة المجمع الطبي العسكري بالمعادي ورئيس جامعة المنيا وتم إلتقاط الصور التذكارية الجماعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة