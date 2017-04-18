تعرف على حظوظ برشلونة في هز شباك بوفون

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تعرض برشلونة لخسارة ثقيلة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من خسارة البرسا في الدور السابق من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة ونجاحه في قلب الأمور في لقاء الإياب في الكامب نو بنتيجة 6-1، إلا أن هذه المرة تختلف كثيرا بوجود جيانلويجي بوفون.

ويمتلك بوفون أرقاما مميزة للغاية لا تقل روعة عن تلك التي يمتلكها ليونيل ميسي في صفوف برشاونة، وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز تلك الأرقام قبل صدام برشلونة ويوفنتوس غدا في لقاء الإياب في السطور التالية كالأتي:

1- لم يخسر بوفون في أي مسابقة أوروبية بثلاثة أهداف نظيفة التي يحتاجها البرسا للذهاب إلى الأوقات الإضافية سوى مرة واحدة، وذلك أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في موسم 2002- 2003 في دور المجموعات الثاني.

2- لم تسكن شباك بوفون أربعة أهداف في مباراة واحدة في أي مسابقة أوروبية سوى مرتين فقط والإثنين أمام بايرن ميونيخ ومن بينهما مرة بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

3- نجح بوفون في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة برشلونة في لقاء الذهاب للمرة 61 في 147 مباراة خاضها في المسابقات الأوروبية.

4- لم يخسر بوفون مع يوفنتوس في الدور الإقصائي في أي مناسبة نجح فيها اليوفي في الفوز بلقاء الذهاب.

وطوال 147 مباراة لم تستقبل شباك بوفون 3 أهداف أو أكثر سزى في 8 مناسبات فقط، وكانت البداية الخسارة مع فريق بارما أمام فيردر بيرمين بنتيجة 3-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999- 2000، ومن ثم باقي الهزائم مع يوفنتوس وفي دوري أبطال أوروبا والبداية من أرسنال 3-1 موسم 2001- 2002 في دور المجموعات الثاني ومن بعدها الخسارة من بايرن ليفركوزن 3-1 في دور المجموعات الثاني من موسم 2001- 2002.

وخسر بعدها يوفنتوس من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة موسم 2002- 2003 في دور المجموعات الثاني ومن ثم خسر من فيردر بريمين 3-2 في دور الـ16 من موسم 2005- 2006 وخسر من برشلونة 3-1 في المباراة النهائية موسم 2014- 2014 وخسر من بايرن ميونيخ 4-1 في دور المجموعات موسم 2009- 2010 وأخيرا خسر من البايرن أيضا 4-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية الموسم الماضي.

وفي 147 مباراة أوروبية لبوفون، شكنت شباكه 4 أهداف مرتين فقط وسكنت شباكه 3 أهداف في 6 مباريات وهدفين في 30 مباراة وهدف في 48 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 61 لقاء.

وطوال تاريخ بوفون، خاض 10 لقاءت في الأدوار الإقصائية وهو يمتلك أفضلية الفوز في لقاء الذهاب، ولم يقصى سوى مرة واحدة فقط وكانت مع بارما أمام بريمين في الدور الرابع من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999- 2000 بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف والخسارة 3-1 في العودة.

وبشكل عام خاض بوفون مع يوفنتوس 615 مباراة وسكنت شباكه 480 هدفا بواقع 95 هدفا في 102 مباراة في دوري الأبطال و5 أهداف في 9 مباريات في الدوري الأوروبي و339 هدفا في 448 مباراة في الدوري الإيطالي و13 هدفا في 12 مباراة في كأس إيطاليا و21 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، و7 أهداف في 7 مبارايات في السوبر الإيطالي.

كما خاض بوفون مع بارما 220 مباراة سكنت شباكه خلالها 208 هدف بواقع 8 أهداف في 10 مباريات في دوري الأبطال و25 هدفا في 26 مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي، و162 هدفا في 169 مباراة في الدوري الإيطالي و12 هدفا في 14 مباراة في كأس إيطاليا وهدف وحيد في مباراة واحدة في السوبر الإيطالي.

وأخيرا لعب بوفون مع المنتخب الإيطالي 168 مباراة وسكنت شباكه خلال تلك المباريات 113 هدفا، ليصبح إجمالي المباريات التي خاضها بوفون طوال مسيرته 1,004 مباراة وسكنت شباكه خلالها 801 هدف.