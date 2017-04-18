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لامبارد يمدح جون تيري

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لامبارد يمدح جون تيري لامبارد يمدح جون تيري

التحرير

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أشاد اللاعب الإنجليزي السابق فرانك لامبارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمدافع تشيلسي جون تيري، واصفا إياه بالأفضل في تاريخ الدوري الدوري الإنجليزي.

وأعلن جون تيري أمس بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع تشيلسي، ليضع حدا لمسيرة حافله بالإنجازات مع البلوز شاركه في أغلبها لامبارد من خلال التتويج بالدوري موسم 2004- 2005 و2005- 2006 و2009- 2010 إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات وكأس الرابطة 3 مرات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مناسبة واحدة.

وكتب لامبارد عن تيري قائلا " الرجل الأخير المتبقي من عصر لا يصدق لتشيلسي، كان من دواعي سروري اللعب بجوار المدافع الأفضل في تاريخ الدوري البريميرليج، وفي الحقيقة يمكنني أن أفضله عن أي مدافع في أي عصر، كان قائدا للفريق داخل وخارج الملعب منذ اللحظة الأولى ووضع معايير للجميع يتدرب بجهد كبير ويقاتل للفوز في كل مباراة ويحترك اللعب لنادي عظيم مثل تشيلسي".

"هو أسطورة ليس فقط لموهبته ولكن لرغبته في إخراج أفضل ما لديه ولدي زملاءه، وهو الأمر الذي جعله القائد الأنجح في تاريخ النادي، كما كان صديقا رائعا خارج الملعب ليس لي وحدي بل للكثير من داخل النادي وخارجه، كما يقدم الكثير لمساعدة الأخرين بعيدا عن كرة القدم، وهي أمور لا يراها الكثيرون، ولكنه تعرفه كشخص عظيم". 

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