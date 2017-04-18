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تشليسي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة توتنهام

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تشليسي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة توتنهام تشليسي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة توتنهام

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تلقي تشيلسي صدمة كبيرة تتمثل في اقتراب حراسه البلجكي ثيبوت كورتوا من الغياب عن مباراة توتهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.

ويعاني "كورتوا" من إصابة في في الكاحل أبعدته عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي خسرها البلوز بثنائية نظيفة ليتقلص الفارق بينهما وبين الوصيف توتنهام إلى 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يعاني من ضغط كبير في الوقت الحالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي كان تحت السيطرة في الأسابيع الأخيرة، إلّا أن البلوز تعرضوا للخسارة في مباراتي من آخر 4 لتشتعل المنافسة من جدبد بينهم وبين توتنهام على صعيد الدوري وكأس الاتحاد.

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