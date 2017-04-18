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وزارة التموين تساهم في تخفيض الأسعار.. تعرف علي التفاصيل

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وزارة التموين تساهم في تخفيض الأسعار.. تعرف علي التفاصيل وزارة التموين تساهم في تخفيض الأسعار.. تعرف علي التفاصيل

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة عن قيام الوزارة بطرح شنط رمضان، بها العديد من السلع المختلفة، مشيرا إلي أن نسبة التخفيض في السلع تتراوح من 20 إلي 25%.

من جانبه، دعا محمد على عضو مجلس النواب، المواطنين إلى شراء شنطة رمضان ذات السعر المخفض من المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين، في محاولة للقضاء علي غلاء الأسعار، وضرب محاولات الاحتكار التى تحاول القضاء عليها بعد إصرار عدد من التجار إشعال الأسعار فى الأسواق.

 

وقال أن هذا الاجراء من قبل وزارة التموين تساهم في عودة الاستقرار للاسعار وخصوصا للسلع الاستهلاكية، لإنها تبيع نفس سلع الموجودة في الأسواق بأسعار أقل حوالي 25%، متوقعا إقبال المواطنين عليها.

وطالب جهاز حماية المستهلك التحرك بشكل أكبر على أرض الواقع والاستجابة إلى شكاوى المواطنين للقضاء أيضا على ظاهرة الغش التجارى والتى تفاقمت فى الأسواق، وطالب أيضا وزارة التموين العمل علي توفير شنط رمضان في جميع المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة.

يذكر أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا في الفترة السابقة خاصة السلع التي يقبل عليها المواطنين في غذائهم، ومن المتوقع ارتفاع جديد في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، بسبب اقبال المواطنين علي الشراء طوال هذا الشهر.

المصدر : مصرفايف

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