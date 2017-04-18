القوى العاملة: استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل بـ"مضارب كفر الشيخ"

كتبت- نورا ممدوح:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن اتفاقها مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، على استمرار العمل بأحكام اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين العمال والشركة للحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 400 عامل.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان- في بيان صحفي، الثلاثاء- أن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي يعني استمرار صرف العلاوة الدورية من أول يوليو من كل عام وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 552 لسنة 1995، وكذا عقد العمل الجماعي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2012.

وقع الاتفاقية عن الشركة المحاسب فتحي عبد العزيز سلامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن النقابة خالد عبد اللطيف عيش بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية الفرعية بالشركة عبد الرؤوف محمد بصفته رئيسا لها، ومحمد بهجت أبو عمه عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.