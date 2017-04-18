أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا

شيماء مصطفى

سرطان القولون واحد من أكثر أشكال السرطانات التى يمكن الوقاية منها والتعامل معها، لذلك إذا لاحظت أى من هذه الأعراض وخاصة إذا كان لديك تاريخ عائلى للمرض، فعليك التوجه للطبيب والكشف مبكرا عن الإصابة، وذلك لأن سرطان القولون انتشر مؤخرا وأصبح فى المرتبة الثالثة بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص بعد الثدى والرئة، ونقدم لك العلامات التى تكشف مبكرا عن الإصابة به، وفقا لما ذكره موقع " womenshealthmag" الطبى.

يحدث الإمساك في كثير من الأحيان، ولكن عندما يدوم لفترات طويلة يمكن أن يشير إلى انسداد فى القولون، وذلك لأن فى بداية القولون، يوجد أنبوب يمر منه البراز اللين الذى يصل إلى النهاية دون أن يعوقه شىء، فإذا كان هناك ورم فى نهاية المستقيم، فلا تمر هذه الأشياء إلا بطريقة صعبة، وكذلك الإسهال الذى يستمر أكثر من بضعة أيام يعتبر إنذارا ومؤشر خطر.

تعتبر التشنجات الغريبة علامة أيضا، فعلى الرغم من إمكانية حدوث تشنجات القناة الهضمية من أى مكان فى أسفل المعدة بسبب الغازات، إلا أن هناك شيئا أكثر خطورة، فإذا كانت الآلام غير مألوفة، أو كنت تشعر وكأنك بحاجة إلى التبرز ولكن لا تستطيع، فعليك التوجه للطبيب.

يكشف برازك عن احتمالية إصابتك بسرطان القولون، فإذا كان هناك شىء يسد القولون، فسيتم إجبار البراز على أن يكون رفيعا لكى يعبر منه، فإذا وجدت أنك تعانى من كل هذه العلامات معا، عليك أن تلجأ للاستشارة الطبية.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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