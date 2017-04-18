أخبار عاجلة

خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش -
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء -
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم -
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى -
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية -
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر -
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا -
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. الصحة

أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا

Google+ Print
أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا

سرطان القولون واحد من أكثر أشكال السرطانات التى يمكن الوقاية منها والتعامل معها، لذلك إذا لاحظت أى من هذه الأعراض وخاصة إذا كان لديك تاريخ عائلى للمرض، فعليك التوجه للطبيب والكشف مبكرا عن الإصابة، وذلك لأن سرطان القولون انتشر مؤخرا وأصبح فى المرتبة الثالثة بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص بعد الثدى والرئة، ونقدم لك العلامات التى تكشف مبكرا عن الإصابة به، وفقا لما ذكره موقع " womenshealthmag" الطبى.
 
يحدث  الإمساك في كثير من الأحيان، ولكن عندما يدوم لفترات طويلة يمكن أن يشير إلى انسداد فى القولون، وذلك لأن فى بداية القولون، يوجد أنبوب يمر منه البراز اللين الذى يصل إلى النهاية دون أن يعوقه شىء، فإذا كان هناك ورم فى نهاية المستقيم، فلا تمر هذه الأشياء إلا بطريقة صعبة، وكذلك الإسهال الذى يستمر أكثر من بضعة أيام يعتبر إنذارا ومؤشر خطر.
 
تعتبر التشنجات الغريبة علامة أيضا، فعلى الرغم من إمكانية حدوث تشنجات القناة الهضمية من أى مكان فى أسفل المعدة بسبب الغازات، إلا أن هناك شيئا أكثر خطورة، فإذا كانت الآلام غير مألوفة، أو كنت تشعر وكأنك بحاجة إلى التبرز ولكن لا تستطيع، فعليك التوجه للطبيب.
 
يكشف برازك عن احتمالية إصابتك بسرطان القولون، فإذا كان هناك شىء يسد القولون، فسيتم إجبار البراز على أن يكون رفيعا لكى يعبر منه، فإذا وجدت أنك تعانى من كل هذه العلامات معا، عليك أن تلجأ للاستشارة الطبية.
 
 
المصدر : اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها