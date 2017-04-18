بالفيديو| طوني خليفة يفضح مقلب رامز جلال الجديد

شيماء مصطفى

فضح الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، مقلب الفنان رامز جلال الجديد، مهاجمًا الإعلامي اللبناني نيشان، في فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات الأشهر «يوتيوب».

وقال «خليفة» في الفيديو: «من أسبوعين اتصل بيا نيشان وقالي عايزك تكون ضيفي في برنامج حواري جديد لبرنامج «OSN»، فقولتله أنا بكون معاك على العمياني، بس لو هتدفعوا فلوس قولي، فقالي أكيد بيكون في فلوس، بالفعل عطيته رقم مديرة مكتبي، وقاموا أحمد حلمي مدير البرنامج بالتواصل معها واتفقوا على كل التفاصيل، المبلغ والسفر، لكن سبحان الله من لحظة ما قفلت الخط، حسيت إن اتصال نيشان مش برئ لهذه الدرجة».

وتابع «خليفة»: «فجأة جت صورة رامز جلال على راسي، بس رامز جلال بيستدرجني ببرنامج مقالب عن طريق نيشان، معقول نيشان يقبل يكون تاجر بيقبض على الراس؟.. ومعقول نيشان يبيع أصحابه وأهله وزملاءه في برنامج وهو عارف مدى أذية رامز جلال فيه، فأجريت اتصالاتي بقناة «OSN»علشان أتأكد في برنامج ولا لأ، فقالولي إنه مافيش».

وأكمل «خليفة»: «رامز جلال معروف إن هي دي برامجه وهو حر، لكن الجرح الكبير هو إن نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه لشيء هو مو مستفيد منه، إلا لو هايقبض منه، فأنا عتبي وزعلي على نيشان، لأنه يبدو إنه ما بطل يبيع أصحابه، وإنه كل ما يحسن علاقته بالناس، يرجع يبيع أصحابه ويزعل الناس، لو كانوا أقرب القريبين».

وحذر طوني خليفة أبناء الوسط الفني من المقلب، قائلًا: «أي برنامج يدعوكم له نيشان في رمضان فأنتم رايحين تاكلوا مقلب من رامز جلال، بيطلعكم بالطيارة ويطلع على الصحرا، وهناك هايعمل مقلب، وممكن حد يروح من بين إيديه، وبعض الناس اللي طلعوا معاه في مقالب بيعانوا من مشاكل نفسية وجسدية لغاية اليوم».

وتدور فكرة برنامج رامز جلال الجديد «رامز تحت الأرض» في واحة سيوة بصحراء مصر الغربية، حيث يظهر لضيوفه في صورة شبح، وذلك من داخل النفق من تحت الأرض ما يصيبهم برعب.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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