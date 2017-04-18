بالصور- "كوخ ومكنسة ورحلة" تعويض "كلوني" عندما أزعج جاره

كتبت- ميرا ماهر

تسبب تجديد منزل عائلة الممثل الأمريكي "جورج كلوني" والمطل على نهر التايمز في بلدة بيركشاير البريطانية، في حالة من الإزعاج لجيرانه.

واعتبر البعض من سكان القرية هذا التجديد مصدراً للإزعاج، حيث تقوم شاحانات النقل بسد الطريق الصغير المؤدي لباقي المنازل في البلدة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لكن "كلوني" قدم تعويضات سخية للسكان عن الإزعاج الذي تسببه، حيث تلقى جار عائلة "كلوني"، "جون جروف" وزوجته، عرضًا لا يُمكن رفضه من عائلة كلوني لقضاء عطلة في جزيرة كورفو اليونانية لمدة 6 أسابيع في فندق فاخر، ومبلغ مالي قدره 37 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مكنسة كهربائية حديثة قدمها كلوني "كهدية" للعائلة.

كما أمنَ "كلوني" إقامة مريحة لعائلة جروف باستئجاره كوخ لهم بالقرية بعد عودتهم، بقيمة 969 ألف دولار أمريكي، كما تكفل "كلوني" بكافة المصاريف من فواتير وإيجار.

وتشمل تجديدات منزل كلوني بناء سينما من 12 مقعدًا، ونظام ري تحت الأرض، وحمام سباحة بطول 18 مترًا، وملعب تنس. وذلك وفقاً لما ذكره موقع " hindustantimes".