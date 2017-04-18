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معارضة سورية: جبهة فتح الشام تهاجم حواجز للنظام بريف حماة الشرقي

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معارضة سورية: جبهة فتح الشام تهاجم حواجز للنظام بريف حماة الشرقي معارضة سورية: جبهة فتح الشام تهاجم حواجز للنظام بريف حماة الشرقي

مصراوي Masrawy

جبهة فتح الشام تهاجم حواجز للنظام بريف حماة الشرقي

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت مصادر سورية معارضة أن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) هاجمت عدة حواجز تابعة لقوات النظام قرب السلمية في ريف حماة الشرقي.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن عناصر جبهة فتح الشام سيطرت على بعض الحواجز قبل أن تنسحب مجددا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر في المعارضة السورية أن النظام أخلى مطار حماة العسكري من المقاتلين الروس والإيرانيين، ونقلهم إلى محطة القطار الواقعة في حي البعث داخل مدينة حماة.

يذكر أن الجيش الحر أعلن الأحد الماضي أنه أخرج مطار حماة عن الخدمة، حيث أطلق 40 صاروخ جراد على مطار حماة العسكري.

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