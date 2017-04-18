العثور على شنطة بانجو داخل قطار" القاهرة_ الأقصر"

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، على حقيبة سوداء اللون وبداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي ٣ كيلو جرام.

تلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اخطارا بعثور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة قنا على حقيبة سوداء اللون داخل العربة الاولى من القطار رقم ١٦٠ " القاهرة_ الأقصر" حال تعقيم القطار بمحطة قنا، وعثر بداخلها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي ٣ كيلو جرام.

تحرر المحضر اللازم وأرسل بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة العامة.