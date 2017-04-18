مصادر دبلوماسية مصرية وسعودية رسمية: هذه هي حقيقة مشاركة ٤٠ ألف جندي مصري في حرب اليمن

شيماء مصطفى

أجمعت مصادر دبلوماسية مصرية وسعودية رسمية على أن ما تحدث عنه اللواء أحمد عسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن عرض مصري رسمي بمشاركة ٤٠ ألف جندي بريًّا في حرب اليمن، لم يكن دقيقًا إلى درجة كبيرة، بل كان فى سياق ما سبق أن طرحته مصر خلال بحث مقترح بتشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضافت أن ما عرضته القاهرة أتى من حرص القيادة السياسية المصرية على أمن الأمة العربية، الذى تعتبره كلًا لا يتجزأ، ولم يكن لما عرضته مصر علاقة من قريب أو بعيد بالمشاركة في حرب اليمن، أو التدخل القوي بها.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن القاهرة حرصًا منها على مواقفها المبدئية من حماية أمنها القومي والحفاظ على الأمن القومي العربى بشكل عام، شاركت بعناصر من القوات المسلحة المصرية، تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وهي مناطق لها أهمية كبرى للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء.

المصدر : الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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