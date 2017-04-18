بالصور.. لجنة هندسية توصي بإزالة فورية لـ"عقار الشيخ هارون" بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قرر محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة أمنية وهندسية برئاسة مساعد مدير الأمن والسكرتير العام للمحافظة وعضوية 8 مهندسين من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أسوان ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ للبدء فى تنفيذ أعمال إزالة عقار الشيخ هارون.

وقال ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المشكلة قررت عدم دخول أي مواطن للمبنى سواء لأخذ متعلقات خفيفة أو ثقيلة، وإخلاء الجمعية الخيرية الملاصقة للعقار، مع إخلاء العقار القبلى له والمكون من أرضى وثلاثة أدوار، بجانب إخلاء الجار القبلى الذى يلى الأرض الفضاء، وإغلاق الشارع الغربى الخاص بواجهة العمارة أمام المارة والسيارات.

وأضاف "مصطفى" أن اللجنة أوصت بالإزالة الفورية للعقار المنهار بمعرفة متخصص فى أعمال الهدم، وتحت إشراف مكتب استشارى متخصص في ذلك، مع أخذ التدابير والإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة والممتلكات الخاصة بصورة عاجلة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة، مع قطع المرافق من مياه شرب وكهرباء وغاز عن العقارات التى أوصى بإخلائها، وترى اللجنة أيضًا سرعة تكليف شركة متخصصة لبدء التنفيذ.