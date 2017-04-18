بالصور.. ​3500 شخص يزورون الحديقة النباتية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد زوار الحديقة بلغ 3500 زائر، خلال إجازة شم النسيم، بزيادة 700 زائر عن العام الماضي.

وأضاف "رمضان" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنهم استعدوا لهذا اليوم منذ أسبوع، وألغيت جميع الإجازات، وزودت الحديقة بعدد كبير من صناديق القمامة، بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات الإرشادية للزوار.

وتعد الحديقة النباتية بأسوان واحدة من أهم المزارات الموجودة بالمحافظة، والتى يحرص عدد كبير من المواطنين على قضاء الإجازات والأعياد بها خصوصًا عيد شم النسيم، نظرًا لموقعها الفريد، إذ تقع فى جزيرة وسط نهر النيل، ويصل الزورا إليها عن طريق اللنشات والمراكب الشراعية مما يزيد من متعة الرحلة والزيارة.