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وصول وسفر 1772 معتمرًا بموانئ البحر الأحمر

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وصول وسفر 1772 معتمرًا بموانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1772 معتمرًا بموانئ البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر

كتب: مصراوي

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية: "إن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الثلاثاء، لمغادرة العبّارة عمان وعلى متنها 844 معتمرًا، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 111 راكبًا و90 شاحنة و2 سيارة".

يذكر أن الميناء، شهد، أمس الاثنين، استقبال السفينة TAKESHTO، وعلى متنها 24 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، والسفينة الحرية وعلى متنها 40 شاحنة و8 ركاب، والسفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 131 راكبًا، و86 شاحنة و5 سيارات، فيما غادرت العبّارة مسرة وعلى متنها 259 راكبًا و14 شاحنة و5 سيارات.

ويشهد ميناء نويبع، اليوم، استقبال العبارة إيلة، وعلى متنها 258 راكبًا، منهم 49 معتمرًا، و1 باص عمرة، و4 تريلات، و1 سيارة. والسفينة بريدج وعلى متنها 2 براد و11 تريلا.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة إيلة وعلى متنها 579 راكبًا، منهم 370 معتمرًا و8 باصات عمرة، و1 سيارة والسفينة بريدج، وعلى متنها 12 براد و5 تريلات، فيما غادرت العبارة إيلة، وعلى متنها 589 راكبًا، منهم 509 معتمرين، و11 باص عمرة، و5 تريلات، و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 32 براد و18 تريلا و543 طرد سمك.

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