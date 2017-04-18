وزير الآثار من الأقصر: اكتشاف مقبرة ضخمة بها 1050 تمثالاً

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مقبرة أوسر، مستشار المدينة، والتي تعود لعصر الأسرة 18 في مقابر النبلاء بمنطقة ذراع أبو النجا غرب الأقصر.

من جانبه؛ قال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية مكتشفة المقبرة: "إن هذه المقبرة رغم صغر حجمها، إلا أنها تضم مومياوات وتوابيت وماسكات بألوان زاهية وفي حالة جيدة جدًا".

وأضاف وزيري، أن المقبرة تضم غرفتين وبئرًا بعمق 7 أمتار، عُثر بداخله على 1050 تمثالاً، فضلاً عن أن الكشف قاد لمقبرتين أخريين سيُعلن عن تفاصيلهما قريبًا.

وأشار وزيري الي أن هذه المقبرة تعد أول نتاج لعمل البعثة المصرية بعد توقف استمر 6 سنوات.