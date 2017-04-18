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بالصور.. إزالة 263 حالة إشغال بجنوب مدينة المنيا بعد "شم النسيم"

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مصراوي Masrawy

إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (2)إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (2)

إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنياإزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا

إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (4)إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (4)

إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (3)إزالة حالات إشغال بجنوب مدينة المنيا (3)

المنيا - ريمون الراوي :

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، من إزالة 263 حالة إشغال مخالفة، خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق، بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية أمام المارة من المركبات والمواطنين.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الحملة استهدفت عددًا من الشوارع الرئيسية بحي جنوب المدينة وهي: "الحرية، ماقوسة القبلي، بين الجناين"، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 35 حالة إشغال طريق و160 حالة إزالة إدارية و17 حالة دون تراخيص و26 حالة باعة جائلين و11 حالة مخالفة بيئية و14 حالة أكشاك مخالفة.

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