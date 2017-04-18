وصول 547 سائحًا وطاقمًا لميناء سفاجا..اليوم

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الثلاثاء، السفينة السياحيةSILVER WTISBER وعلى متنها 257 سائحًا من مختلف الجنسيات و290 طاقمًا، وهى بطول 186 مترًا وعرض 24 مترًا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها بهاماس قادمة من ميناء صلالة، وذلك لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وتغادر السفينة مساء اليوم متجهة إلى ميناء العقبة.

من جانبه، أشار ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة، والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود وتبادل الهدايا التذكارية مع ربان السفينة، واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء كافة إجراءات التفتيش والجمارك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة، بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات، والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية لزيارة البلاد.