مصدر أمني: قتيل "خلية كفر سعد" المتهم الرئيسي بزرع عبوة ناسفة برأس البر

دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، أن المتهم سيد أبو كحيلة الشهير بـ"سيد سحلة" الذي لقى مصرعه بعد تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وأفراد خلية إرهابية تختبأ في إحدى الشقق السكنية بمركز كفر سعد، اليوم الثلاثاء، يعد المتهم الرئيسي في زرع عبوة ناسفة أحد محال بيع الخمور بالسوق العمومي بمدينة رأس البر، قبل أيام وجرى تفكيكها بعدما أثارت الرعب في نفوس سكان المنطقة.

وأوضح المصدر أن المواجهات بين أفراد الخلية التي ينتمي إليها القتيل استمرت لمدة نصف ساعة، وجرى إلقاء القبض على "رضا.ز"، مالك العقار الذي يختبىء فيه أفراد الخلية للتحقيق معه، فضلا عن متهم آخر جرى ضبطه في الشقة، لافتًا إلى أنه جرى نقل ضابطي شرطة أصيبا في الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتبين أن حالتهما مستقرة.