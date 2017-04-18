بالصور.. قوات الأمن تكثف انتشارها بـ"كفر سعد" بعد إصابة 3 شرطيين

دمياط – محمد إبراهيم:

كثفت قوات الشرطة بدمياط من تواجدها بشارع مشروع الإسكان الاجتماعي "مبارك" بمركز كفر سعد، بعدما أغلقت ثلاثة شوارع جانبية عقب مقتل متهم بالانضمام لخلية إرهابية والقبض على آخر، وعثر ضباط البحث الجنائي على أسلحة نارية داخل الشقة التي يسكنها أفراد الخلية تتمثل في بندقية "آلي"، وأخرى "خرطوش" وسلاح "تركي" وطلقات نارية.

ونفى مصدر أمني، لـ"مصراوي"، ما تردد عن إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، موضحًا أن متهمين اثنين كانا في الشقة فور الهجوم عليها لضبط الموجودين بها وأطلقا النيران، وكان الرد عليهم دون وجود أي إصابات بين المدنيين.

وشهدت المنطقة إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع من قبل قوات الأمن بعد إطلاق أعيرة نارية على أفراد الشرطة، ما أدى إلى مقتل "السيد سحلة"، المطلوب لدى جهات التحقيق في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر، وتورطه في تفجير خط الغاز.

وأصيب في تبادل إطلاق النيران كذلك الضابط "عبد الله.ب"، بطلق ناري في الصدر، والضابط "محمد.ع"، بطلق ناري في الساق، و"عماد.ي"، أمين شرطة، بطلق ناري في الذارع، كما جرى القبض على "أحمد.ش" أحد أفراد الخلية، وكذلك صاحب العقار.