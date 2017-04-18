القوى العاملة: استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عاملًا بـ"مضارب كفر الشيخ"

كتبت- نورا ممدوح:

تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ في استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي المبرمة بين الطرفين بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 400 عاملًا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان- في بيان صحفي، الثلاثاء- أن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي المبرم بين الطرفين نص على استمرار صرف العلاوة الدورية من أول يوليو من كل عام وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 552 لسنة 1995، وكذا عقد العمل الجماعي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2012.

وقع الاتفاقية عن الشركة المحاسب فتحي عبد العزيز سلامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن النقابة خالد عبد اللطيف عيش بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية الفرعية بالشركة عبد الرؤوف محمد بصفته رئيسا لها، ومحمد بهجت أبو عمه عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.

ووجه الوزير بعد التوقيع الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.