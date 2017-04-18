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تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 13 مايو

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تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 13 مايو تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 13 مايو

مصراوي Masrawy

المستشار حسن فريد

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 13 مايو لاستكمال سماع الشهود ولحضور المتهمين من محبسهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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