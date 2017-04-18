تقرير تعذيب«طفل الخانكة»: حروق بنسبة 80 %.. وقدمه معرضة للبتر

شيماء مصطفى

أكد الدكتور خالد محمد عبدالستار مدير مستشفى الفيروز بالجبل الأصفر، أن حالة الطفل محمود حماد راشد عبدالجواد، شبه مستقرة، حيث يعاني من جروح وحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة 80%، مشيًرا إلى تعرض الطفل لآثار تعذيب مشوهه بالجسم.

وأضاف مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الطفل يعاني من حمى؛ بسبب آثار التعذيب بمكواة ملابس مما أدى إلى حدوث عفن في الأرجل ومعرضة للبتر، موضحًا أنه يوجد فريق طبي كامل لمتابعة حالة الطفل وعلاجه وتقليل حجم المخاطر في جسدة؛ علما أن نسبة الأنيميا 7%.

كان اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشإذلى رئيس مباحث مركز «الخانكة»، بتلقيه بلاغًا من مستشفى جامعة عين شمس، بوصول الطفل محمود حماد راشد عبدالجواد، 5 سنوات، ومقيم بـ«عرب العيايدة»، دائرة المركز، مصاب بجروح بمنطقة الفخذ والصدر، وآثار حروق سجائر بالوجه، والصدر، وكدمات بأنحاء الجسم «كافة»، وخلع بالأظافر، وأثار حروق بالعضو الذكري، إضافة إلى تعذيب بمناطق متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال جد الطفل لوالده، راشد عبدالجواد عبدالمجيد محمد، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات الناحية اتهم كل من: والدة الطفل، نعمة عبد الواحد محمد حسن، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وزوج والدته: أحمد محمد إبراهيم السيد عبد الجواد، 28 سنة، نجار مسلح، ومقيم بذات الناحية، بإحداث الإصابات بالطفل؛ لتعذيبه، والشروع في قتله.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، أنكرت والدة الطفل قيامها بتعذيبه وقررت أنها كانت تستعين بزوجها للتعدى بالضرب على نجلها، بينما اعترف الثانى بارتكاب الواقعة بقصد «تأديب الطفل».

تم التنبيه على جد الطفل برعايته والحضور باكرًا؛ للعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8634 إدارى مركز «الخانكة» لسنة 2017م.

المصدر : الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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