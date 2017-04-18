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بالصور.. البريطانيون اكتشفوا "السلاح السري " لكوريا الشمالية

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بالصور.. البريطانيون اكتشفوا "السلاح السري " لكوريا الشمالية بالصور.. البريطانيون اكتشفوا "السلاح السري " لكوريا الشمالية

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية  صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية وزعمت بأنها تثبت وجود أسلحة سرية لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
البريطانيون اكتشفوا
وقالت الصحيفة نقلا عن جيمس هور الموظف السابق في السفارة البريطانية في بيونغ يانغ ، إن الصور التقطت لمناطق ريفية في كوريا الشمالية وفيها تبدو من مواقع عسكرية سرية بما في ذلك مخبأ نووي تحت الأرض.
 
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وتجدر الإشارة إلى أن "ديلي ستار" تنشر بين حين وآخر أنباء وصورا مفبركة عن كوريا الشمالية – على سبيل المثال نشرت قبل فترة صورة مركبة ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع مجموعة من العسكريين الأمريكيين في غابة وجاء ذلك تحت عنوان: "صور صادمة" للجيش الأمريكي على الحدود مع كوريا الشمالية.
 
المصدر : روسيا اليوم

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