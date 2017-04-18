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اليوم| المقاصة يواصل تدريباته ويتجاهل الزمالك

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اليوم| المقاصة يواصل تدريباته ويتجاهل الزمالك اليوم| المقاصة يواصل تدريباته ويتجاهل الزمالك

التحرير

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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة بقيادة إيهاب جلال، مواصلة تدريباته اليوم بشكل طبيعى بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي فى ظل الاستعدادات، لمواجهة وادى دجلة المقبلة ضمن لقاءات الأسبوع الـ25 من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد الفيوم.

وكان مسئولو الزمالك قد أعلنوا الذهاب إلى بتروسبورت اليوم، من أجل مواجهة المقاصة، وهو ما تم رفضه من قبل المسئولين فى الفريق الفيومى، فى ظل حسم اتحاد الكرة نتيجة المباراة لصالحهم.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للفريق أعلن إغلاق ملف مباراة الزمالك بالكامل، مبدياً سعادته بحصول فريقه على ثلاث نقاط هامة فى مواصلة مشواره بالدورى الممتاز بعد انسحاب الزمالك.

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