ميدو: «هذا ما قصدته من كلامي تجاه عبد الحفيظ ..بس اللي يفهم»

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علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة، على تصريحاته السابق تجاه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال ميدو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء "لو فهمتوا تويتاتي عن سيد عبد الحفيظ كويس هتلاقوها كلها مدح!! بس اللي يفهم".

وتابع نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة "بالنسبة لي سيد أفضل مدير كرة في مصر والسبب أنه يجيد التحدث والتلاعب بالكلام وهو أهم ما يميز مدير الكرة في نادي كبير وهذا ما قصدته من كلامي".

وقال «عبدالحفيظ»، عقب فوز الأهلي على نادي أسوان بنتيجة «2-0»، خلال منافسات نفس الجولة، الأحد الماضي «عندما اكتشفت إنجلترا كرة القدم فإنها اكتشفتها بالقدم وليس باللسان».

وخرج ميدو بعدها ليرد على تصريح عبد الحفيظ قائلا "عجبني تصريح سيد عبد الحفيظ بأن إنجلترا لما اخترعت الكرة كانت عارفة أن الكرة بالقدم مش باللسان".

وتابع "فعلا لو الكرة بالقدم بس ومفيهاش لسان، عمر ما سيد عبد الحفيظ كان هيبقى مدير كرة في الأهلي أبدا".