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التموين: السلع الأساسية متوفرة في رمضان

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التموين: السلع الأساسية متوفرة في رمضان التموين: السلع الأساسية متوفرة في رمضان

التحرير

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أعلنت وزارة ، عن توافر السلع الأساسية والغذائية بشكل ثابت خلال شهر رمضان المقبل، حيث قال ممدوح رمضان المتحدث باسم الوزارة: "لن تحدث مشكلة فى السلع الأساسية خلال رمضان أو بعده".

وأضاف رمضان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة on live، أن توفير السلع الأساسية الخاصة بالمواطن التزام من وزارة التموين والحكومة بشكل عام، مشيرًا إلى شروعهم فى تنفيذ خطة تهدف إلى ضبط أسعار السكر وإتاحة وزيادة المعروض منه. 

وتابع بأن أسعار السكر منخفضة الآن فى الأسواق لأن هناك زيادة من المعروض، كما أن المجمعات الاستهلاكية سيكون لديها فى رمضان 55 ألف طن سكر، وذلك غير الكميات التى سيتم توفيرها بمحلات البقالة الخاصة التى تعمل بالتوازى مع المجمعات الحكومية.

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التحرير

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