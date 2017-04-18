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العسيري يتراجع: مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن

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العسيري يتراجع: مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن العسيري يتراجع: مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن

التحرير

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تراجع المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة ، اللواء أحمد العسيري عن تصريحات أدلى بها سابقًا حول عرض إرسال قوات برية لليمن.

وقال "العسيري" لـ"العربية": إنه "كان يشير إلى ما طرحته مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة ولا علاقة له بموضوع المشاركة في اليمن".

وأوضح أن ما سبق أن تحدثت عنه كان في ضوء ما طُرح سابقًا من مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن".

وكان العسيري قال في مقابلة سابيقة مع "العربية" الأحد: إن "مصر سبق أن عرضت على السعودية و التحالف إرسال قوات برية إلى اليمن تتراوح قوامها بين 30 ألفا و40 ألف جندي".

 

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التحرير

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