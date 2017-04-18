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استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم

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استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم

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استقرت الدولار، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017، بشكل نسبي لدرجة أقرب إلى الثبات، ليسجل في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.14 للبيع.

وسجل الدولار في بنك الأسكندرية وبنك عودة وبنك فيصل والأهلى اليوناني والعربي الإفريقي نحو 18 جنيه للشراء و 18.10 للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولى وبنك البركة وإتش إس بي سي وبنك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك العربي وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك بلوم نحو 18.05 جنيه للشراء و 18.15 جنيه للبيع.

أما في البنك المصري الخليجي وبنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي، فقد سجل نحو 18.07 جنيه للشراء و 18.17 للبيع. فيما سجّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19.00 جنيهًا للشراء و19.15 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.40 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.80 جنيه للشراء و17.95 للبيع.  

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجَّل الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء و4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.80 جنيه للشراء و59.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.88 للشراء و4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و25.44 للبيع.

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