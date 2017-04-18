تعرف على النادي الذي يحلم نيمار باللعب في صفوفه

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كشف لاعب برشلونة نيمار عن رغبته في اللعب بقميص نادي فلامينجو البرازيلي في يوم من الأيام، وذلك في الوقت الذي تتهافت على خدماته كبرى الأندية الأوروبية من تشيلسي ومانشستر يونايتد حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وأشار اللاعب البرازيلي إلى رغبته في اللعب بقميص برشلونة لسنوات طويلة قادمة، إلا أنه يتمنى في نهاية مسيرته اللعب مع فلامينجو في ملعب الماركانا وهو ممتليء عن أخره في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

والجدير بالذكر أن نيمار يستعد لمواجهة يوفنتوس غدا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، حيث خسر في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ويأمل في تكرار الريمونتادا من جديد بعد التغلب على باريس سان جيرمان في دور الـ16 بنتيجة 6-1 بعد الخسارة ذهابا في باريس برباعية نظيفة.