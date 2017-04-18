«هاري ريدناب» مديرًا فنيًا لـ«برمنجهام سيتي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، عين هاري ريدناب، مديرًا فنيًا للفريق.

استقال جيانفرانكو زولا، اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، من منصبه كمدرب لفريق برمنجهام، أمس الاثنين، بعد الخسارة بملعبه 2- 0 أمام بيرتن ألبيون.

وتولى زولا القيادة في ديسمبر الماضي بعد إقالة جاري رويت عندما كان برمنجهام في المركز السابع وكانت فرصته جيدة في المنافسة على بطاقات الصعود للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن برمنجهام يقبع في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.