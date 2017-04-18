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«هاري ريدناب» مديرًا فنيًا لـ«برمنجهام سيتي»

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«هاري ريدناب» مديرًا فنيًا لـ«برمنجهام سيتي» «هاري ريدناب» مديرًا فنيًا لـ«برمنجهام سيتي»

التحرير

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ذكرت "بي بي سي" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، عين هاري ريدناب، مديرًا فنيًا للفريق.

استقال جيانفرانكو زولا، اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، من منصبه كمدرب لفريق برمنجهام، أمس الاثنين، بعد الخسارة بملعبه 2- 0 أمام بيرتن ألبيون.

وتولى زولا القيادة في ديسمبر الماضي بعد إقالة جاري رويت عندما كان برمنجهام في المركز السابع وكانت فرصته جيدة في المنافسة على بطاقات الصعود للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن برمنجهام يقبع في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.

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التحرير

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