«الثعالب» تسعى لكتابة التاريخ في دوري الأبطال

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يستضيف ملعب ووكرز ستديوم لقاء ليستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي الإيطالي جيانلوكا روكي، ضمن مباريات الإياب بدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الثعالب في استكمال صحوتهم مع مدربه كريج شكسبير، علاوة على استكمال كتابة التاريخ والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأول في تاريخه.

كما يسعى رجال كريج شكسبير، في تعويض هزيمة الذهاب (1-0) بأقدام الفرنسي أنطوان جريزمان، اليت أقيمت الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور ذاته.

إلا أن الثعالب يصطدمون بالروخي بلانكوس، بقيادة مدربهم الأرجنتيني دييجو سيموني، الذي يتمتع بصلابة دفاعية غير عادية، حيث أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية على أرضه في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة العريقة.

كما أن أتلتيكو مدريد صعد خمس مرات من ثماني مرات صعد خلالهم في الدور ربع النهائي، آخرها صعوده على حساب برشلونة موسم 2015-2016، بعد فوزه على برشلونة 3-2.

ويعول الروخي بلانكوس في الصعود للنصف نهائي بنجم الفريق الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ أتليتيكو مدريد يسجل +5 أهداف في نسختين من دوري الأبطال.

كما أن جرزيمان اشترك بـ15 من أهداف أتليتيكو مدريد الـ29 في دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي (سجل 12 وصنع 3) بنسبة 51.7%، علاوة على أنه أول لاعب في تاريخ أتليتيكو مدريد يسجل +5 أهداف في نسختين من دوري الأبطال.