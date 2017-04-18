بعد تصريحاته العسكرية بشأن مصر .. العسيري يتراجع

شيماء مصطفى

أوضح المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اللواء أحمد عسيري، أن مصر بحثت مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة ولم تتناول المشاركة بإرسال قوات برية لليمن.

وقالت قناة العربية في موقعها على الانترنت، اليوم الثلاثاء، إن عسيري أردف إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله في مقابلة بثتها القناة يوم الأحد "أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقاً من مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية ... وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن".

وأضاف "كما تعلمون أن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء. ومصر تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بحراً وجواً كما سبق الإعلان عن ذلك".

المصدر :

شبكةعيونالإخبارية

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