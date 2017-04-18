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خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:14 مساءً
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:13 مساءً
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية»
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 08:11 مساءً
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8 الصبح - د/بشير عبد الفتاح وأ/مجدي بكير والتعليق على الأحداث التركية والتعديلات الدستورية لأردوغان
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DMC
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:09 صباحاً
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