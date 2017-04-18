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أسعار سيارات فيرنا 2017 وأهم مواصفاتها

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أسعار سيارات فيرنا 2017 وأهم مواصفاتها أسعار سيارات فيرنا 2017 وأهم مواصفاتها

كشفت شركة هيونداي خلال مؤتمر بكين الخاص بالسيارات عن سيارات فيرنا موديل 2017 الجديدة، والتصميمات الجديدة لسيارات فيرنا 2017، حيث تتمتع سيارات فيرنا موديل 2017 بمحرك جديد نوعه GDI، وأحدث التقنيات الحديثة التي تتوافق مع احتياجات العائلة والشباب.

السيارات في جمهورية العربية غير مستقرة تلك الفترة، فهي تظل ثابتة بثبات الأسعار الأخري، وتتأثر أسعار السيارات بأسعار الدولار والحديد وأخرى، فهي تزيد وتقل تبعًا لأسعار الأخري، لذا فنحن نخبركم بآخر تحديث لأسعار السيارات من وقت لآخر عند حدوث تغييرات جديدة في الأسعار.

تعرف علي أحدث إصدارات شركة هيونداي 2017 وأسعار بيع سيارات هيونداي 2017 ومواصفاتها، بعد التخفيضات الجديدة التي أعلنت عنها شركة هيونداي منذ وقت قريب حتى الآن، تعرف علي أسعار جميع موديلات هيونداي الجديدة

يتوفر نظام تقسيط لأسعار سيارات هيونداي فيرنا موديل 2017 ، يمكنك من سداد سعر السيارة بنظام تقسيط مريح، يتوقف على حسب الإمكانيات المادية للمشتري، حيث يتيح فترات مختلفة من دفع الأقساط يمكنكم الإطلاع عليها واختيار فترة السداد المناسبة من خلال الرابط التالي .

سيارة هيونداي فيرنا الجديدة 2017، تتوفر سيارات فيرنا بمعارض شركة سيارات هيونداي موتور، وتعد  Hyundai Motor Company شركة هيونداي موتور من إحدى أكبر الشركات في العالم، كما تتوفر سيارة فيرنا 2017 بجميع فروعها في مصر وخارجها.

فرع شركة هيونداي الجديد في الاسكندرية
فرع شركة هيونداي الجديد في الاسكندرية
تخفيضات وعروض سيارات هيونداي 2017
تخفيضات وعروض سيارات هيونداي 2017

آخر تحديث اليوم 16-4-2017

أسعار سيارات هيونداي فيرنا موديل 2017 بمواصفات سيارات هيونداي 1.6 A/T GLS في مصر، سعر السيارة يصل إلى 191 ألف جنيه، تبعا لآخر تحديث لأسعار السيارات في المعارض، وسيارة هيونداي فيرنا 2017 موديل 1.6 A/T GLS (Tinted glass) بسعر 192.000جنيه، وسيارة 1.6 M/T GL بسعر 147.500 جنيه، و 1.6 M/T GL (Tinted glass) بسعر 148.500 جنيه.

آخر تحديث اليوم 30-4-2017

قدم وكيل شركة هيونداي عروض جديدة على أسعار سيارات هيونداي لمعرفة “أسعار سيارات هيونداي بعد عروض التخفيضات الجديدةمن هنا، ولمتابعة أسعار أفضل وأرخص سيارات في مصر جديدة ومستعملة

نعرض لكم من خلال موقع مصر فايف آخر تحديث لأسعار سيارات هيونداي فيرنا 2017، من خلال متابعة مستمرة لأسعار طرازات هيودناي فيرنا في الأسواق، وفيما يلي نعرض لكم عرض بأسعار سيارات فيرنا 2017 بمختلف الطرز مرفق معها آخر تحديث لسعر كل سيارة والموديل الخاص بها، بنظام التقسيط والكاش.

اسعار سيارات هيونداي فيرنا
سيارات هيونداي فيرنا

أسعار سيارات فيرنا 2017

كما ذكرنا تتغير أسعار السيارات مع تغير كباقي الأسعار، لذلك نحرص دائما علي متابعة أسعار السيارات 2017 وأن ننشر لكم آخر تحديث لأسعار السيارات فيرنا 2017 بالجنيه المصري إليكم الأسعار الجديدة :

اسعار سيارات فيرنا 2017
اسعار سيارات فيرنا 2017
 

أسعار سيارات فيرنا 2017 الجديدة-أسعار الإصدارات الجديدة

تتناسب أسعار سيارات فيرنا 2017 مع امكانياتها، ووسائل الراحة التي تتمتع بها السيارة، كما تختلف أسعار سيارات هيونداي فيرنا من سيارة لأخرى حسب موديل السيارة، كما ان الأسعار غير مستقرة بالمعارض لارتباطها بأسعار العملات.

اصدارات سيارات فيرنا 2017 الجديدة سعرها
1.6 A/T GLS 208,500
1.6 A/T GLS (Tinted glass) 209,500
1.6 M/T GL 174,500
1.6 M/T GL (Tinted glass) 175,500
1.6 M/T GLS 178,500
1.6 M/T GLS (Tinted glass) 179,500

آخر تحديث لأسعار سيارات فيرنا 2017

موديلات فرنا 2017 السعر الرسمي في التوكيل
 M/ GL 1.6

 

M/T Tinted glass1.6

M/T GLS 1.6

M/T GLS Tinted glass1.6

A/T GLS 1.6

A/T GLS Tinted glass1.6

 166.500 جنيه مصري

 

167.500 جنيه مصري

170.000 جنيه مصري

171.000 جنيه مصري

200.500 جنيه مصري

201.500 جنيه مصري
مواصفات سيارة فيرنا 2017 موديل (  A/T GLS tined glass 1.6)

تتمتع سيارة فيرنا 2017 موديل (  A/T GLS tined glass 1.6) بسعة محرك سي سي 1600 نمط سيدان، بقوة محرك 105/5800. دقيقة، العزم الأقصي 138/5000، وبها ناقل حركة اوتوماتيك، عدد ناقلات 5 و 4 سليندرات، السرعة القصوى 177 فى الساعة.

السعر 193.500

الاصدارات المتاحة من سيارات فرنا 2017 هيونداي
الاصدارات المتاحة من سيارات فرنا 2017 هيونداي

متوفرة بمعرض كسار موتورز، سعر السيارة هيونداي فرنا موديل 2017 الجديدة 150.000 ج.م بمعرض Kassar motors. “الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري.

أهم مميزات سيارات فيرنا موديل 2017 الجديدة وإمكانياتها

تتمتع سيارات فيرنا 2017 بالعديد من المميزات والإمكانيات العالية حيث:

  1. تبلغ سعة محرك السيارة فيرنا 1600 سي سي.
  2. تبلغ قوة محركة السيارة هيونداي فيرنا 105 حصان وتصل قدرته لـ 5800 لفة في الدقيقة.
  3. تدخل السيارة فيرنا  ضمن فئة السيارات السيدان وتتوافر بموديلات (يدوي- اوتوماتيك) ولها 5 نقلات.
  4. السيارة فيرنا موديل 2017 تبلغ قدرتها 4 سلندر.
  5. تتمتع السيارة فيرنا 2017 الجديدة بنظام الحقن الإلكتروني للوقود.
  6. تبلغ سعة تخزينها للوقود 45 لتر.
  7. يفضل استخدام بنزين 92 للحصول علي أداء أفضل.
اسعار سيارات فيرنا 2017
اسعار سيارات فيرنا 2017

أسعار السيارة فيرنا موديل 2017 الجديدة

نعرض أحدث أسعار السيارات هيونداي فيرنا موديل 2017، في الأسواق المصرية، وتختلف أسعارها علي حسب إمكانيات كل سيارة.

السيارة السعر
1.6 A/T GLS 124.500 جنيه مصري
1.6 A/T GLS)Tinted glassarrow-10x10.pngarrow-10x10.png) 125.500 جنيه مصري
1.6 M/T GL 106.990 جنيه مصري
1.6 M/T GL )Tinted glassarrow-10x10.pngarrow-10x10.png) 107.990 جنيه مصري
1.6 M/T GLS 110.990 جنيه مصري
1.6 M/T GLS )Tinted glassarrow-10x10.png) 111.990 جنيه مصري

صور سيارة فيرنا 2017 هيونداي

هيونداي فيرنا 2017
هيونداي فيرنا 2017
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
هيونداي-تكشف-عن-الجيل-الجديد-من-فيرنا-2017
هيونداي-تكشف-عن-الجيل-الجديد-من-فيرنا-2017

 

 

هيونداي فيرنا 2017 ناقل اوتماتيكGLS Tinted glass جديدة للبيع و بالتقسيط

هيونداي فيرنا 2017 ناقل اوتماتيكGLS Tinted glass جديدة للبيع و بالتقسيط
هيونداي فيرنا 2017 ناقل اوتماتيكGLS Tinted glass جديدة للبيع و بالتقسيط

سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017 ناقل اوتماتيكGLS Tinted glass الجديدة 209,500 جنيه سعر البيع كاش

تقسيط هيونداي فيرنا 2017

سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017 ناقل اوتماتيكGLS Tinted glass الجديدة بنظام التقسيط

سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017
سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017

يعد 62,850 جنيه أقل مقدم بنسبة 30% من سعر السيارة الأساسي ويتم تسديدها علي فترات علي حسب النظام المناسب للمشتري في فترة تقسيط تتراوح ما بين سنة إلي سبع سنوات.

 

المصدر : مصرفايف

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