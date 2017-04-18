«هيونداي» تدعم إصداراتها بخدمة «Blue Link»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة "هيونداي" الكورية عن تقنية "Blue Link" الخاصة بتفعيل تواصل سياراتها مع تقنيات "جوجل"، والتي تعمل على تدعيم الجانب التقني في إصدارات الشركة الكورية.

وبحسب موقع "موبيبيكر"، فإن الشركة الكورية العملاقة استحدثت أنظمة جديدة على المستوى التقني لتسهيل مهام القيادة الخاصة بمستخدمي إصدارات "جوجل"، والتي تفعلها "جوجل" بشكل أساسي في سياراتها.

وتعكف هيونداي التي كشفت عن "Blue Link" على هامش معرض نيويورك الدولي للسيارات، على وضع التقنية الحديثة في الإصدار الأحدث لسيارتها السيدان الشهيرة "سوناتا" والكروس أوفر متوسطة الحجم "سانتافي".

وتشمل التقنية الحديثة عددًا من الخواص التكنولوجية، على رأسها الاستجابة للأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية بشكل مبدئي والتي يطلقها المستخدمون أثناء القيادة.