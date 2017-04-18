العثور على منفذ إطلاق نار في مركز تجاري بأمريكا مشنوقًا في زنزانته

(أ ف ب):

عثر على أركان جيتين، (20 عاما)، المتهم بقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار جرى العام الماضي في مركز تجاري بشمال غرب الولايات المتحدة، مشنوقًا في السجن، بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية أمس الاثنين.

وكان جيتين ينتظر محاكمته، لكنه انتحر على ما يبدو وعثر عليه جثة هامدة في زنزانته.

واتُهِم التركي جيتين بقتل خمسة أشخاص- فتاة وثلاث نساء ورجل- في إطلاق نار في 23 سبتمبر الماضي في ولاية واشنطن.

وأكدت الشرطة الفدرالية، بعد توقيفه، أن الدلائل لا تُشير إلى أن عمله كان إرهابيًا، بينما أكّد والده ان ابنه بعاني من مشاكل عقلية.

واعترف جيتين للمحققين بأنه منفذ اطلاق النار في مركز كاسكيد التجاري في بورلنجتن، لكنه لم يذكر دوافعه.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشاب كان ينتظر تقييمًا نفسيا ثانيا خلال اعتقاله في سجن سنوهوميش كاونتي.

وكان من الممكن أن يُحكم عليه بالاعدام بعد محاكمته.