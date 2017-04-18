شيماء مصطفى

منذ القدم وارتبطت الشوكولاتة بالسمنة و زيادة الوزن، و أن تناول الشوكولاتة ضار بالصحة لدورها في زيادة الكوليسترول وهذا ما أثبتت الدراسات الطبية أنه خطأ حيث اكتشف مجموعة من الأطباء أن تناولها يعمل على زيادة افراز عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على خفض بل و تنظيم ضغط الدم مما يجعلها مفيدة جدا لما يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

دور الشوكولاتة في علاج ضغط الدم المرتفع

و قد أرجع الأطباء فوائد الشوكولاتة الصحية الى حبوب الكاكاو، و التي يتسبب تخميرها في استخراج زبدة الكاكاو التي تحتوي على البوتاسيوم و مضادات الأكسدة، اضافة الى العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مع العلم بأن النوع الذي قصده الأطباء بأنه مفيد للصحة هي الشوكولاتة النقية و الداكنة فقط .

متى تصبح الشوكولاتة ضارة للصحة ؟

و كما سبق أن أوضحنا أن الشوكولاتة الداكنة و النقية هما الأنواع المفيدة للصحة و لكن عندما يتم معالجة الشيكولاتة من أجل تصنيعها، و اضافة السكريات ومنتجات الألبان المختلفة و النكهات و المواد الحافظة يجعلها تتحول لتصبح ضارة بالصحة حيث أن اضافة الحليب المكثف و القشدة الى السكريات ينتج عنه مواد ضارة بأمعاء الإنسان .

و بالتالي فليس على الشخص تجنب تناول الشوكولاتة عامة، و لكن يجب فقط على الشخص اختيار الأنواع الصحية من أجل اضافتها لقائمة الأطعمة الواجب تناولها.

و الآن هل تعلم عزيزي القارئ أن للشوكولاتة دورا هاما أيضا في التخسيس و فقد الوزن ؟، اليكم الريجيم الفعال للحصول على قوام رشيق باستخدام الشوكولاتة، من خلال الفيديو التالي:

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads