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مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة ومقتل إرهابي في حملة أمنية بدمياط

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مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة ومقتل إرهابي في حملة أمنية بدمياط مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة ومقتل إرهابي في حملة أمنية بدمياط

مصراوي Masrawy

إصابة ضابط شرطة - ارشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد مصدر أمني إصابة ضابط شرطة، ومقتل أحد العناصر الإرهابية، فى حملة أمنية بمنطقة كفر سعد بدمياط . 

وقال المصدر الأمني - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن معلومات توافرت لضباط قطاع الأمن الوطنى، مفادها تواجد عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة بمنطقة كفر سعد بدمياط.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى، لضبط المذكورين، إلا أنه بمجرد وصول القوات، بادرت العناصر الإرهابية، بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النيران.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة ضابط شرطة، ومقتل أحد العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى العناصر الإرهابية.

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