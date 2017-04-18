أمن سوهاج يضبط متهماً جديداً في مذبحة ثأر دار السلام

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج متهماً جديداً في " مذبحة ثأر مركز دار السلام " التي وقعت الأسبوع الماضي.

وبضبط الأخير ارتفع عدد المتهمين المضبوطين في الواقعة لـ 5 متهمين.

وتبين أن المتهم الذي جرى ضبطه يدعى "س.ر" 25 عاماً عاطل ويقيم بناحية أولاد سالم والمطلوب للتنفيذ عليه في 4 قضايا آخرهم القضية رقم 721 جنايات مركز دار السلام لسنة 2014 كلي مستأنف برقم 167 لسنة 2014 " سرقة بالإكراه " بالحبس غيابياً 15 سنة .

وقال مصدر أمني أنه جرى استهدف منزل المتهم المذكور وما أن شاهد القوات حتى بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم مما أدى إلى مبادلة القوات له إطلاق الأعيرة النارية وضبطه وتبين إصابته بطلق ناري بالذراع الأيمن وعُثر بحوزته علي بندقية آلية عيار 7.62× 39 بخزينتها 53 طلقة من ذات العيار .

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل تلقى إخطاراً، مساء الخميس، من مركز شرطة دار السلام بوجود إطلاق أعيرة نارية أمام مدخل قرية أولاد خلف دائرة المركز ووقوع قتلى ومصابين.