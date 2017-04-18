محافظ سوهاج : "الزهور وقرمان" استقبلتا 10 آلاف مواطن في شم النسيم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن العبارة النهرية نقلت أمس الاثنين خلال الاحتفال بشم النسيم ما يقرب من عشرة آلاف مواطن إلى جزيرتي الزهور وقرمان وسط النيل، وذلك تحت متابعة من شرطة المسطحات المائية لجميع الوحدات النهرية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن الوحدات المحلية للمدن والأحياء نفذت حملات مكبرة للنظافة بعد انتهاء المواطنين من الاحتفال بأعياد الربيع بالشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بمدن المحافظة لرفع المخلفات والقمامة.