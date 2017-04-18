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بالصور.. وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان المعرض المصري الفرنسي بالكرنك

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مصراوي Masrawy

وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (1)وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (1)

وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسيوزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي

وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (3)وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (3)

وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (4)وزيرا الآثار والتنمية المحلية يفتتحان معرض المركز الفرنسي (4)

الأقصر - محمد محروس:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ومحمد بدر، محافظ الأقصر، المعرض الذي تقيمه بعثة المعهد الفرنسي العاملة بمعبد الكرنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء المركز "المصرى - الفرنسى" للدراسات في عام 1967 هناك.

ويسلط المعرض الضوء على الإنجازات البحثية والكشفية، التي قدمها المعهد وصور ترصد أهم اكتشافاته بمعبد الكرنك وعمليات الترميم واستخراج التماثيل.

وأعلن وزير الآثار عن إعادة تركيب وترميم تماثيل صالة "أيونيت شبست" بمعبد الكرنك والمهدمة منذ مئات السنين والتي يرجح أن من بناها للملك تحتمس الأول، وأكملها بعده تحتمس الثالث ثم سيتي الثاني الذي أزال خراطيش الملك السابق له، ووضع عليها اسمه.

ومن المقرر أن يزيح العناني الستار عن تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر والذي تم تجميعه من أكثر من 50 قطعة وإعادة تركيبه أمام الصرح الرئيسي في المعبد.

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