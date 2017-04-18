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حملات مرورية مكبرة أعلى محاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

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حملات مرورية مكبرة أعلى محاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات حملات مرورية مكبرة أعلى محاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

التحرير

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عززت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء الدين متولى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد المرور كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطى بالطرق السريعة.

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التحرير

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