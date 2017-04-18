التخطيط القومي: فرض ضريبة على الأغنياء يساهم في خفض الدين العام

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كشفت دراسة صادرة من معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة فرض ضريبة على ثروات الأغنياء مرة واحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن فرض الضريبة يساهم بشكل كبير فى مواجهة عجز الموازنة وخفض أعباء الدين العام، مؤكدة أن فرض مثل هذه الضرائب لابد أن يتم من خلال إصلاح ضريبي شامل وتطوير الإدارة الضريبية، والمواجهة الفعالة للتحايل والتهرب الضريبي.

وكانت وزارة المالية أعدت دراسة أيضًا في أعقاب ثورة 25 يناير، لاستحداث ضريبة جديدة على الثروة تدفع مرة واحدة فقط، وذلك على أن تكون الضريبة بنسبة تتراوح ما بين نحو 10 و25% على الثروات التي تزيد عن نحو 10 ملايين دولار، كما توقعت الدراسة ارتفاع حصيلة ضريبة الثروة لتتراوح ما بين نحو 5 إلى 15 مليار دولار.

وضريبة الثروة يتم تطبيقها في دولة عربية واحدة فقط، وهى دولة المغرب، كما يتم تطبيقها في 7 دول أخرى وهم (فرنسا وإسبانيا وهولندا وسويسرا والهند وآيسلندا والنرويج).