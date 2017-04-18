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الصناعات المعدنية: انخفاض أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

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الصناعات المعدنية: انخفاض أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن الصناعات المعدنية: انخفاض أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

التحرير

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كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع المعادن غير الحديدية في بورصة لندن 12 أبريل 2017.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الرصاص بواقع 14 دولار، ليصل سعر الطن إلى 2261 دولار فى 12 أبريل 2017، مقابل أسعاره في 4 أبريل 2017 والذي بلغ نحو 2275 دولارا، في حين انخفض سعر طن الزنك العالمي إلى 2580 دولار في 12 أبريل 2017، مقابل أسعاره خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والتي بلغت 2704 دولار في 4 أبريل 2017 بانخفاض قدره 124 دولار.

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التحرير

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