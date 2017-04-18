54.9 مليار جنيه إجمالي الضرائب المستهدفة من السجائر والتبغ

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الضرائب المستهدفة على القيمة المضافة لتبلغ نحو 252.7 مليار جنيه، في مقابل نحو 172.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة، يبلغ إجمالي حصيلة الضرائب المستهدفة من سلع الجدول نحو 74.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 54.6 مليار جنيه خلال العام الجاري.

ويندرج تحت بند سلع الجدول كلا من (السجائر والتبغ، والمنتجات البترولية)، بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى، والتي تعرف بالشرائح الضريبية الأعلى.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل ضرائب من السجائر والتبغ بقيمة تبلغ نحو 54.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 42.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، أي بزيادة تبلغ نحو 12.4 مليار جنيه.

وتبلغ حصيلة الضرائب المتوقعة من المنتجات البترولية نحو 17.8 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، فى مقابل نحو 10.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.

كما تبلغ حصيلة الضرائب المستهدفة من السلع الأخرى نحو 2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 1.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2016-2017.